Макрон: Трамп хочет мира, а Путин – капитуляции Украины

Эмманюэль Макрон (Фото: PHILIPPE MAGONI / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Слова политика после встречи "коалиции желающих" цитирует медиа BFMTV.

"Считаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ – нет. Считаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. [...] Я думаю, что он [диктатор РФ] хочет капитуляции Украины, именно это он и предложил", – заявил Макрон.

Руководитель Франции также пообещал "жесткую" дискуссию с Трампом во время встречи 18 августа.

Он отметил, что сейчас "в чрезвычайно серьезной ситуации" решается "важный момент конфликта и безопасности Украины". В этом контексте, добавил Макрон, цель проста – "напомнить о том, что объединяет Украину, Европу и США", указав на агрессора Россию.

"Не может быть территориальных дискуссий по Украине без украинских руководителей", – отметил французский президент.

Кроме этого, он заявил, что если партнеры будут слабыми с Россией, то этим они создают предпосылки для будущих конфликтов. Макрон осудил "империалистическую и ревизионистскую" российскую власть, которая с 2008 года (тогда произошла война против Грузии. – Ред.) "никогда не придерживалась своих обещаний о мире и ненападении".

"Я хочу мощной Европы, сильной Европы, свободной Европы. Мы хотим взять на себя ответственность и решать сами", – подытожил глава Франции.