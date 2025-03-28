Мелоні вступилася за Трампа та назвала його своїм "першим союзником"

Прем'єрка Італії вважає, що реакція деяких європейських лідерів на Трампа є "занадто політичною"

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відкинула ідею, що її країні потрібно обирати між США за президентства Дональда Трампа та Європою. В інтерв'ю Financial Times вона назвала американського лідера "першим союзником" Італії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На думку Мелоні, реакція деяких європейських лідерів на Трампа є "занадто політичною". Вона наголосила, що продовжуватиме поважати свого "першого союзника".

"Я – консерватор. Трамп – лідер-республіканець. Звичайно, я ближча до нього, ніж до багатьох інших, і я розумію лідера, який захищає свої національні інтереси", – сказала прем'єрка.

Вона вважає, що "конфронтаційний" підхід президента США до європейської оборони є необхідним "стимулом", щоб Європа сама взяла на себе відповідальність за свою безпеку.

"Я люблю говорити, що криза завжди приховує в собі можливості", – зазначила вона.