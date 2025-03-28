Мелоні вступилася за Трампа та назвала його своїм "першим союзником"
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відкинула ідею, що її країні потрібно обирати між США за президентства Дональда Трампа та Європою. В інтерв'ю Financial Times вона назвала американського лідера "першим союзником" Італії.
На думку Мелоні, реакція деяких європейських лідерів на Трампа є "занадто політичною". Вона наголосила, що продовжуватиме поважати свого "першого союзника".
"Я – консерватор. Трамп – лідер-республіканець. Звичайно, я ближча до нього, ніж до багатьох інших, і я розумію лідера, який захищає свої національні інтереси", – сказала прем'єрка.
Вона вважає, що "конфронтаційний" підхід президента США до європейської оборони є необхідним "стимулом", щоб Європа сама взяла на себе відповідальність за свою безпеку.
"Я люблю говорити, що криза завжди приховує в собі можливості", – зазначила вона.
- Мелоні підтримує гарні стосунки з Трампом та США. Зокрема, тоді ще обраний американський президент запросив її на інавгурацію.
- 17 грудня, до інавгурації, Мелоні закликала ЄС дотримуватися прагматичного підходу та підтримувати відкритий діалог з Трампом, щоб запобігти торговельній війні.
- 3 січня Мелоні захистила Ілона Маска: мовляв, він геній, якого зображують монстром.
- 18 лютого Мелоні, яка запізнилася на саміт європейських лідерів у Парижі, назвала захід "антитрампівським".