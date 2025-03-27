Прем'єрка Італії повторила, що партнери розглядають гарантії безпеки Україні на кшталт п'ятої статті НАТО

Джорджа Мелоні (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала США приєднатися до наступної зустрічі "коаліції охочих". Слова політикині після заходу у Парижі передає газета The Telegraph.

"Необхідно продовжувати працювати зі Сполученими Штатами, аби зупинити конфлікт та досягти миру, який забезпечить суверенітет та безпеку України", – розповіла Мелоні.

Вона додала, що сподівається на участь американської делегації у наступній зустрічі.

Також прем'єрка зазначила, що ідея надати Україні гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті Північноатлантичного договору НАТО перебуває на столі переговорів. Йдеться про статтю про колективну безпеку, за якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на усіх.

Водночас Мелоні виключила можливість відправлення італійських військ для забезпечення виконання мирної угоди.