Мелони призвала США присоединиться к следующей встрече "коалиции желающих"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала США присоединиться к следующей встрече "коалиции желающих". Слова политика после мероприятия в Париже передает газета The Telegraph.
"Необходимо продолжать работать с Соединенными Штатами, чтобы остановить конфликт и достичь мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины", – рассказала Мелони.
Она добавила, что надеется на участие американской делегации в следующей встрече.
Также премьер отметила, что идея предоставить Украине гарантии безопасности вроде пятой статьи Североатлантического договора НАТО находится на столе переговоров. Речь идет о статье о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.
В то же время Мелони исключила возможность отправки итальянских войск для обеспечения выполнения мирного соглашения.
- Премьер Италии поддерживает хорошие отношения с президентом Трампом и США. В частности, она посещала инаугурацию лидера Штатов по его приглашению.
- 22 марта спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил, что обсуждается предоставление Украине защиты согласно пятой статье договора НАТО, но без членства страны в Альянсе, о чем ранее заявляла Мелони.