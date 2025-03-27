Джорджа Мелони (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала США присоединиться к следующей встрече "коалиции желающих". Слова политика после мероприятия в Париже передает газета The Telegraph.

"Необходимо продолжать работать с Соединенными Штатами, чтобы остановить конфликт и достичь мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины", – рассказала Мелони.

Она добавила, что надеется на участие американской делегации в следующей встрече.

Также премьер отметила, что идея предоставить Украине гарантии безопасности вроде пятой статьи Североатлантического договора НАТО находится на столе переговоров. Речь идет о статье о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

В то же время Мелони исключила возможность отправки итальянских войск для обеспечения выполнения мирного соглашения.