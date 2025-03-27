Мелоні закликала США приєднатися до наступної зустрічі "коаліції охочих"
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала США приєднатися до наступної зустрічі "коаліції охочих". Слова політикині після заходу у Парижі передає газета The Telegraph.
"Необхідно продовжувати працювати зі Сполученими Штатами, аби зупинити конфлікт та досягти миру, який забезпечить суверенітет та безпеку України", – розповіла Мелоні.
Вона додала, що сподівається на участь американської делегації у наступній зустрічі.
Також прем'єрка зазначила, що ідея надати Україні гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті Північноатлантичного договору НАТО перебуває на столі переговорів. Йдеться про статтю про колективну безпеку, за якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на усіх.
Водночас Мелоні виключила можливість відправлення італійських військ для забезпечення виконання мирної угоди.
- Прем'єрка Італії підтримує хороші відносини з президентом Трампом та США. Зокрема, вона відвідувала інавгурацію лідера Штатів за його запрошенням.
- 22 березня спецпосланець Трампа Віткофф повідомив, що обговорюється надання Україні захисту згідно з п'ятою статтею договору НАТО, але без членства країни в Альянсі, про що раніше заявляла Мелоні.