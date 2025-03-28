Мелони вступилась за Трампа и назвала его своим "первым союзником"
Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла идею, что ее стране нужно выбирать между США при президентстве Дональда Трампа и Европой. В интервью Financial Times она назвала американского лидера "первым союзником" Италии.
По мнению Мелони, реакция некоторых европейских лидеров на Трампа является "слишком политической". Она подчеркнула, что будет продолжать уважать своего "первого союзника".
"Я – консерватор. Трамп – лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, и я понимаю лидера, защищающего свои национальные интересы", – сказала премьер.
Она считает, что "конфронтационный" подход президента США к европейской обороне является необходимым "стимулом", чтобы Европа сама взяла на себя ответственность за свою безопасность.
"Я люблю говорить, что кризис всегда скрывает в себе возможности", – отметила она.
- Мелони поддерживает хорошие отношения с Трампом и США. В частности, тогда еще избранный американский президент пригласил ее на инаугурацию.
- 17 декабря, до инаугурации, Мелони призвала ЕС придерживаться прагматичного подхода и поддерживать открытый диалог с Трампом, чтобы предотвратить торговую войну.
- 3 января Мелони защитила Илона Маска: мол, он гений, которого изображают монстром.
- 18 февраля Мелони, опоздавшая на саммит европейских лидеров в Париже, назвала мероприятие "антитрамповским".