Мелони вступилась за Трампа и назвала его своим "первым союзником"

Премьер Италии считает, что реакция некоторых европейских лидеров на Трампа является "слишком политической"

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла идею, что ее стране нужно выбирать между США при президентстве Дональда Трампа и Европой. В интервью Financial Times она назвала американского лидера "первым союзником" Италии.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По мнению Мелони, реакция некоторых европейских лидеров на Трампа является "слишком политической". Она подчеркнула, что будет продолжать уважать своего "первого союзника".

"Я – консерватор. Трамп – лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, и я понимаю лидера, защищающего свои национальные интересы", – сказала премьер.

Она считает, что "конфронтационный" подход президента США к европейской обороне является необходимым "стимулом", чтобы Европа сама взяла на себя ответственность за свою безопасность.

"Я люблю говорить, что кризис всегда скрывает в себе возможности", – отметила она.