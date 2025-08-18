Україна та Європа скоординували позиції перед Трампом

Фото: Офіс президента

Україна та європейські партнери скоординували позиції перед перемовинами з керівником США Дональдом Трампом, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", – написав керівник України.

Він зауважив, що основною метою Києва та партнерів є "надійний і тривалий мир для України та всієї Європи", й наголосив: "Важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат".

"Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний лад", – акцентував Зеленський.

Переговори України з партнерами відбулись в українському посольстві у Вашингтоні.