Украина и Европа скоординировали позиции перед Трампом

Фото: Офис президента

Украина и европейские партнеры скоординировали позиции перед переговорами с руководителем США Дональдом Трампом, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", – написал руководитель Украины.

Он отметил, что основной целью Киева и партнеров является "надежный и длительный мир для Украины и всей Европы", и подчеркнул: "Важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат".

"Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", – акцентировал Зеленский.

Переговоры Украины с партнерами состоялись в украинском посольстве в Вашингтоне.