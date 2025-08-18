Дорогою до Трампа Стармер заявив, що війну треба закінчити, але правильно

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

На шляху до переговорів з президентом США Дональдом Трампом британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що партнери мають закінчити війну, але зробити це правильно. Відео з такою заявою було опубліковано у X політика.

"Ця (повномасштабна. – Ред.) війна в Україні триває вже дуже довго – понад три роки. Вона мала величезний вплив на українців, які дуже постраждали, але вона також вплинула на Європу. Вона вплинула на кожну родину та громаду у Сполученому Королівстві", – заявив Стармер.

Відтак, додав британський прем'єр, "усі хочуть", аби війна закінчилась, передусім – українці.

"Але ми маємо зробити це правильно. Ми маємо забезпечити мир, який буде тривалим, справедливим і чесним. Саме тому я вирушаю до Вашингтона разом з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це питання віч-на-віч з президентом Трампом і президентом Зеленським, адже це в інтересах усіх. В інтересах Великої Британії, щоб ми зробили це правильно", – зазначив політик.

Раніше Стармер заявив, що його країна підтримає ідею мирної угоди Росії з Україною без припинення вогню як попередньої умови.