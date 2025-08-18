По дороге к Трампу Стармер заявил, что войну надо закончить, но правильно

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

По пути к переговорам с президентом США Дональдом Трампом британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что партнеры должны закончить войну, но сделать это правильно. Видео с таким заявлением было опубликовано в X политика.

"Эта (полномасштабная. – Ред.) война в Украине длится уже очень долго – более трех лет. Она оказала огромное влияние на украинцев, которые очень пострадали, но она также повлияла на Европу. Она повлияла на каждую семью и общину в Соединенном Королевстве", – заявил Стармер.

Поэтому, добавил британский премьер, "все хотят", чтобы война закончилась, прежде всего – украинцы.

"Но мы должны сделать это правильно. Мы должны обеспечить мир, который будет длительным, справедливым и честным. Именно поэтому я отправляюсь в Вашингтон вместе с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить этот вопрос с глазу на глаз с президентом Трампом и президентом Зеленским, так как это в интересах всех. В интересах Великобритании, чтобы мы сделали это правильно", – отметил политик.

Ранее Стармер заявил, что его страна поддержит идею мирного соглашения России с Украиной без прекращения огня как предварительного условия.