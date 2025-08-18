Великобритания готова отказаться от предварительного условия для России о прекращении огня

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Великобритания поддержит идею мирного соглашения России с Украиной без прекращения огня в качестве предварительного условия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на комментарий представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера для журналистов.

На Даунинг-стрит напомнили, что Великобритания всегда хотела видеть устойчивый и справедливый мир для Украины.

"Соглашение, которое обеспечит это как можно скорее и одновременно прекратит убийства и превратит это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, будет существенным позитивным шагом", – заявил представитель Стармера.

Ранее Великобритания вместе с европейскими союзниками настаивала на прекращении огня в Украине как на обязательном условии для начала мирных переговоров.

В ответ на вопрос журналистов, означает ли новое заявление изменение позиции, представитель премьер-министра Великобритании вновь заявил о стремлении положить конец убийствам.

"Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Если можно положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то это было бы замечательно", – сказал он.

Представитель британского правительства добавил, что границы Украины должны быть определены самой страной в ходе переговоров, но подчеркнул, что "международные границы не должны меняться силой".