Великобритания готова отказаться от предварительного условия для России о прекращении огня
Великобритания поддержит идею мирного соглашения России с Украиной без прекращения огня в качестве предварительного условия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на комментарий представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера для журналистов.
На Даунинг-стрит напомнили, что Великобритания всегда хотела видеть устойчивый и справедливый мир для Украины.
"Соглашение, которое обеспечит это как можно скорее и одновременно прекратит убийства и превратит это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, будет существенным позитивным шагом", – заявил представитель Стармера.
Ранее Великобритания вместе с европейскими союзниками настаивала на прекращении огня в Украине как на обязательном условии для начала мирных переговоров.
В ответ на вопрос журналистов, означает ли новое заявление изменение позиции, представитель премьер-министра Великобритании вновь заявил о стремлении положить конец убийствам.
"Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Если можно положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то это было бы замечательно", – сказал он.
Представитель британского правительства добавил, что границы Украины должны быть определены самой страной в ходе переговоров, но подчеркнул, что "международные границы не должны меняться силой".
- Стармер примет участие во встрече с Зеленским, Трампом и другими европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа, где будет обсуждаться возможное мирное соглашение между Украиной и Россией.
