Велика Британія готова відмовитися від попередньої умови до Росії про припинення вогню

Кір Стармер та Володимир зеленський (Фото: ОП)

Велика Британія підтримає ідею мирної угоди Росії з Україною без припинення вогню як попередньої умови. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на коментар речника британського прем'єр-міністра Кіра Стармера для журналістів.

На Даунінґ-стріт нагадали, що Британія завжди хотіла бачити сталий і справедливий мир для України.

"Угода, яка забезпечить це якомога швидше та водночас припинить убивства й перетворить це на тривалий мир, підкріплений гарантіями безпеки, буде суттєво позитивним кроком", – заявив представник Стармера.

Раніше Велика Британія разом із європейськими союзниками наполягала на припиненні вогню в Україні як обов'язкової умови для початку мирних переговорів.

На запитання журналістів, чи означає нова заява зміну позиції, речник британського прем'єра знову заявив про прагнення припинити вбивства.

"Ми хочемо бачити кінець убивствам. Якщо можна покласти край убивствам і досягти сталого миру одним махом, то тим краще", – сказав він.

Представник британського уряду додав, що кордони України мають бути визначені країною самостійно під час переговорів, але наголосив, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".