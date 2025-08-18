Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом – відео

Президент зустрівся зі спецпосланцем США перед перемовинами з Дональдом Трампом

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: ОП)

У понеділок, 18 серпня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем Сполучених Штатів з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.

В ОП пообіцяли оприлюднити деталі зустрічі згодом.

За даними Укрінформу, вони зустрілися у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Пресслужба глави держави оприлюднила відео, на якому видно, що в зустрічі від України також взяли участь посолка у США Оксана Маркарова, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса.

Згодом Зеленський прокоментував перемовини з Келлогом. Він подякував за зустріч і за спільну роботу з українською командою.

Зеленський нагадав, що президент США Дональд Трамп запросив до Вашингтона Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі.

"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", – наголосив президент.

Глава держави розповів про російські обстріли в ніч проти 18 серпня, у результаті яких загинули дві дитини й десятки людей отримали поранення.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", – резюмував Зеленський.