Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом – відео
У понеділок, 18 серпня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні зі спецпосланцем Сполучених Штатів з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.
В ОП пообіцяли оприлюднити деталі зустрічі згодом.
За даними Укрінформу, вони зустрілися у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.
Пресслужба глави держави оприлюднила відео, на якому видно, що в зустрічі від України також взяли участь посолка у США Оксана Маркарова, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, глава ОП Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса.
Згодом Зеленський прокоментував перемовини з Келлогом. Він подякував за зустріч і за спільну роботу з українською командою.
Зеленський нагадав, що президент США Дональд Трамп запросив до Вашингтона Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі.
"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", – наголосив президент.
Глава держави розповів про російські обстріли в ніч проти 18 серпня, у результаті яких загинули дві дитини й десятки людей отримали поранення.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", – резюмував Зеленський.
- Зеленський прибув до Вашингтона, де у нього 18 серпня заплановано зустріч із Трампом.
- Спочатку американський президент зустрінеться з українським колегою, а згодом – з європейськими лідерами.
