Зеленский в Вашингтоне встретился с Келлогом – видео

Президент встретился со спецпосланником США перед переговорами с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

В понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со спецпосланником Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В ОП пообещали обнародовать детали встречи позже.

По данным Укринформа, они встретились в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео, на котором видно, что во встрече от Украины также приняли участие посол в США Оксана Маркарова, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса.

Впоследствии Зеленский прокомментировал переговоры с Келлогом. Он поблагодарил за встречу и совместную работу с украинской командой.

Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи.

"Когда речь идет о мире для одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и дальше работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно обеспечить безопасность. Это ключевые вещи", – подчеркнул президент.

Глава государства рассказал о российских обстрелах в ночь на 18 августа, в результате которых погибли два ребенка и десятки человек получили ранения.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности – Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был", – резюмировал Зеленский.