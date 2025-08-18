Зеленский в Вашингтоне встретился с Келлогом – видео
В понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со спецпосланником Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
В ОП пообещали обнародовать детали встречи позже.
По данным Укринформа, они встретились в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.
Пресс-служба главы государства опубликовала видео, на котором видно, что во встрече от Украины также приняли участие посол в США Оксана Маркарова, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса.
Впоследствии Зеленский прокомментировал переговоры с Келлогом. Он поблагодарил за встречу и совместную работу с украинской командой.
Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи.
"Когда речь идет о мире для одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и дальше работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно обеспечить безопасность. Это ключевые вещи", – подчеркнул президент.
Глава государства рассказал о российских обстрелах в ночь на 18 августа, в результате которых погибли два ребенка и десятки человек получили ранения.
"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности – Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был", – резюмировал Зеленский.
- Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него 18 августа запланирована встреча с Трампом.
- Сначала американский президент встретится с украинским коллегой, а затем – с европейскими лидерами.
Комментарии (0)