Sky News: В Европе разошлись во мнениях по месту встречи Трампа, Зеленского и Путина
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в Европе, однако место пока не определено. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
В зависимости от того, как пройдет встреча в Вашингтоне, американские коллеги попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться на этой неделе.
Если в последний момент не произойдет изменений, США и Европейский Союз договорились о проведении встречи в Европе.
Во время видеозвонка "коалиции желающих" в минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим как место проведения, а президент Франции Эммануэль Макрон – Женеву.
По данным медиа, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и в частности Ватикану, но Путин склоняется к Женеве.
Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии заявили о готовности провести переговоры, а дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, включая Будапешт и Хельсинки.
- Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него 18 августа запланирована встреча с Трампом.
- Сначала американский президент встретится с украинским коллегой, а впоследствии – с европейскими лидерами.
