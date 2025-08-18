Sky News: В Европе разошлись во мнениях по месту встречи Трампа, Зеленского и Путина

Рим (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в Европе, однако место пока не определено. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

В зависимости от того, как пройдет встреча в Вашингтоне, американские коллеги попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина, которая может состояться на этой неделе.

Если в последний момент не произойдет изменений, США и Европейский Союз договорились о проведении встречи в Европе.

Во время видеозвонка "коалиции желающих" в минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим как место проведения, а президент Франции Эммануэль Макрон – Женеву.

По данным медиа, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и в частности Ватикану, но Путин склоняется к Женеве.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии заявили о готовности провести переговоры, а дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, включая Будапешт и Хельсинки.