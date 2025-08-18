Sky News: У Європі розійшлися в думках щодо місця зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

Для мирних переговорів розглядають Рим і Женеву

Рим (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Європі, однак місце наразі не визначено. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

Залежно від того, як пройде зустріч у Вашингтоні, американські колеги попросили європейських дипломатів бути готовими до тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського й Путіна, яка може відбутися цього тижня.

Якщо в останній момент не станеться змін, США та Європейський Союз домовилися про проведення зустрічі в Європі.

Під час відеодзвінка "коаліції охочих" минулими вихідними прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, а президент Франції Емманюель Макрон – Женеву.

За даними медіа, Зеленський і Трамп віддають перевагу Риму, і зокрема Ватикану, але Путін схиляється до Женеви.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії заявили про готовність провести переговори, а дипломати ЄС також розглядають інші варіанти, включно з Будапештом та Гельсінкі.