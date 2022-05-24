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"Может, саботируют". Вертолеты оккупантов под Херсоном стреляют неизвестно куда: Арестович

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 02:19
Российский вертолет в Украине (Скриншот видео)

Российская армия на оккупированной территории Херсонской области создает группировку вертолетов, которые летают на боевые задания и наносят удары, но непонятно куда и по каким целям. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 23 мая.

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По словам Арестовича, на правобережной части Херсонской области российские военные создают вертолетную группировку.

"Куда-то летают и даже куда-то стреляют. Наши военные все пытаются понять, куда же они стреляют – там, куда они стреляют, наших военных нет. Но удары наносят, и все задаются вопросом, с кем же они там воюют. Может быть, сами с собой. Я не исключаю, что вертолетчики просто саботируют, не хотят лететь на наши позиции: выдвигаются чуть-чуть вперед, наносят удары и говорят – все, мы отстрелялись, поразили и  отстаньте от нас. Потому что горят они очень устойчиво. Не хочется им этого делать", – рассказал советник главы ОП.

По его словам, цель создания этой группировки – усиление обороны или подготовка к наступлению – пока неизвестна.

Читайте также: Некоторые российские пилоты стреляют в поле, чтобы не выполнять преступный приказ – Ким

Наталия Медведева
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Алексей Арестович саботаж Херсонская область вертолет
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