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Россиянка из Курской области жалуется – "боимся спать ложиться и на улицу выйти": аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 10:45
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В сопредельных с Украиной областях страны-оккупанта России ходят слухи о некоей надвигающейся на них катастрофе; что именно может угрожать, россиянам неизвестно, но "люди боятся, уже боятся и спать ложиться, лишний раз на улицу выйти". О переживаниях граждан РФ россиянка из Курской области говорит в телефонном перехвате разведки оккупанту, который находится, предположительно, в Украине.

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"Чем больше узнаем, чем больше слышим, что нам п**да будет", – произносит женский голос.

Собеседник спросил, кто такое говорит. Женщина рассказала, что услышала такое от "людей, которые гуманитарку собирают в штаб и туда вам возят".

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Она посетовала, что у них в России "недавно Гуево и Свердликово били, ребят перестреляли": "А это сказали, что 23-го или 24-го на нас готовятся".

Гуево

Свердликово

Также россиянка переживает, что "неизвестно, к чему готовиться", так как "если попадет" по неким "базам огромнейшим" в Донецке и Луганске ("с нефтью или что там за приблуда есть") – "это п**да будет всей Украине и всей России на**й".

Евгений Пилипенко
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