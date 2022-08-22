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Россия ударила 42 снарядами из РСЗО и артиллерии по Никополю, четыре раненых — фото

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22.08.2022, 08:10
Россия ударила 42 снарядами из РСЗО и артиллерии по Никополю, четыре раненых — фото - Фото
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии, выпустив 42 снаряда по жилым кварталам. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

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По его словам, в результате обстрела Никополя пострадали четыре пожилых человека, двое из которых были госпитализированы. В городе разрушены два дома, почти 50 получили повреждения. Снаряды противника задели детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал.

Также в результате обстрела произошло пять пожаров, которые ликвидировали спасатели. Выведена из строя линия электропередач, без света остались до 2000 человек, электрики работают над устранением проблемы. 

Кроме Никополя противник ударил по Криворожскому району — Зеленодольская громада попала под обстрел из РСЗО "Ураган", обошлось без пострадавших и разрушений. В Синельниковском районе был ракетный удар, в результате которого разрушены сельскохозяйственное предприятие, школа и дом культуры.

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)
 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

  • В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
  • 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
  • 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек был ранен.

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Дмитрий Гриниченко
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