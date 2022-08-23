Данилов об ударах ВСУ по мосту в Херсоне: Мы уничтожали их, уничтожаем и будем уничтожать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины будут уничтожать инфраструктуру, которую россияне используют в военных целях. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Комментируя удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне Данилов сказал, что Украина будет делать все возможное, чтобы оккупанты не пользовались инфраструктурой для военных целей.

"Мы их уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать дальше", — заявил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина вернет все временно оккупированные Россией территории, включая Крым, Херсон, Донецк и Луганск.

"Делаем все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее освободить территорию Украины от российских террористов. Это наша задача — вернуть все наши территории в границах 1991 года", — сказал Данилов.

22 августа Вооруженные Силы Украины нанесли очередные удары по Антоновскому мосту через Днепр.

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Дмитрий Гриниченко

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