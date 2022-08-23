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Данилов об ударах ВСУ по мосту в Херсоне: Мы уничтожали их, уничтожаем и будем уничтожать

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:59
Данилов об ударах ВСУ по мосту в Херсоне: Мы уничтожали их, уничтожаем и будем уничтожать - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины будут уничтожать инфраструктуру, которую россияне используют в военных целях. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Комментируя удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне Данилов сказал, что Украина будет делать все возможное, чтобы оккупанты не пользовались инфраструктурой для военных целей.

"Мы их уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать дальше", — заявил он. 

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина вернет все временно оккупированные Россией территории, включая Крым, Херсон, Донецк и Луганск. 

"Делаем все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее освободить территорию Украины от российских террористов. Это наша задача — вернуть все наши территории в границах 1991 года", — сказал Данилов. 

22 августа Вооруженные Силы Украины нанесли очередные удары по Антоновскому мосту через Днепр. 

Читайте также: В России ожидается серия терактов со стороны ФСБ с массовыми жертвами — Данилов 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон временно оккупированные территории Алексей Данилов Антоновский мост
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