В промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв – видео
27.08.2022, 23:27
Иллюстративное фото
Во временно оккупированном Херсоне прозвучал мощный взрыв возле исправительной колонии №90, сообщает местное издание Мост.
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Херсонцы сообщают о сильном взрыве в микрорайоне Северный возле ИК №90, и что от взрыва вылетели стекла в окнах корпусов исправительной колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов.
В сети пишут, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией, где оккупанты разместили технику и личный состав.
Российские пропагандистские медиа сообщают о работе ПВО в Херсоне.
Новость дополняется
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