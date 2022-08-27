В промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв – видео

Во временно оккупированном Херсоне прозвучал мощный взрыв возле исправительной колонии №90, сообщает местное издание Мост.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Херсонцы сообщают о сильном взрыве в микрорайоне Северный возле ИК №90, и что от взрыва вылетели стекла в окнах корпусов исправительной колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов.

В сети пишут, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией, где оккупанты разместили технику и личный состав.

Российские пропагандистские медиа сообщают о работе ПВО в Херсоне.

Новость дополняется

25 августа ВСУ "откорректировали" Антоновский мост – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".

26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.