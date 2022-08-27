UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 23:27
В промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв – видео - Фото
Иллюстративное фото

Во временно оккупированном Херсоне прозвучал мощный взрыв возле исправительной колонии №90, сообщает местное издание Мост.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Херсонцы сообщают о сильном взрыве в микрорайоне Северный возле ИК №90, и что от взрыва вылетели стекла в окнах корпусов исправительной колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов.

В сети пишут, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией, где оккупанты разместили технику и личный состав. 

Российские пропагандистские медиа сообщают о работе ПВО в Херсоне.

В промзоне Херсона прозвучал мощный взрыв – видео

Новость дополняется

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв оккупанты Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 