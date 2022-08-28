Наступательный потенциал России в Херсонской области еще больше ухудшился – ISW

Наступательные возможности российской армии в Херсонской области еще больше ухудшились. Попытка штурма российской диверсионно-разведывательной группы в составе 10 человек свидетельствует об еще большей деградации российских сухопутных войск. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики ISW ссылаются на данные командования "Юг" о попытке штурма украинских позиций под Херсоном десятью членами российской ДРГ.

"Это позволяет предположить, что наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились. 10 человек – слишком мало, чтобы эффективно действовать в качестве маневренной единицы", – сообщают эксперты института.

Аналитики предполагают, что российские сухопутные войска "деградировали до такой степени", что пытаются проводить наступательные операции слишком малыми силами, чтобы добиться значительных успехов.

В Институте отметили, что у них нет независимого подтверждения текущего размера российских штурмовых эшелонов, которые пытаются наземно атаковать позиции ВСУ в Херсонской области.

Однако заявление командования ОК "Юг" согласуется с украинской кампанией по ослаблению российских логистических возможностей в западной части Херсонской области и предыдущими оценками ISW о снижении морального духа российских военных в Украине, пишут аналитики.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки армии России на правобережье.

25 августа ВСУ "откорректировали" Антоновский мост – его не решаются ни использовать, ни ремонтировать, утверждают в ОК "Юг".

26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

Читайте также: Генерал Марченко о наступлении на Херсон: Это будет непросто, россияне подготовились

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.