"Юг" о контрнаступлении: РФ активно бьет по освобожденным от нее землям, еще есть ресурсы

Россияне подвергают массированным обстрелам населенные пункты, освобожденные от них украинскими силами обороны на юге. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Гуменюк попросили прокомментировать ожидания украинцев "быстрых результатов" от контрнаступления ВСУ на юге и распространяемую в соцсетях "зраду" о том, что Украина якобы проваливает контрнаступление.

"Действительно, освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, поддаются массированному обстрелу, так как у врага еще есть мощности в авиации, дальнобойной артиллерии, и людям нужно осознавать, что даже когда по суходолу продвинулись [украинские] войска, есть еще возможность подвергнуться атаке издалека", – отметила Гуменюк, напомнив о регулярных обстрелах Николаева, Никополя и других населенных пунктов, которые находятся в тылу ВСУ.

Она отметила, что такие обстрелы – это психологическое воздействие агрессора. Гуменюк подчеркнула, что жители освобожденных населенных пунктов в течение шести месяцев находились под давлением оккупантов, а теперь это давление сменилось массированными обстрелами армии РФ.

"Я еще раз призываю всех дождаться и осознавать, что такое то самое контрнаступление. Изучайте военное дело вместе с нами, мы все пребываем на войне... Контрнаступление – это истощение сил врага и параллельное проведение той боевой работы, которую мы сейчас выполняем", – добавила Гуменюк.

1 сентября 2022 года британская разведка сообщила, что ВСУ "продолжают наступать на юге", а антирадарные ракеты HARM "могут стать серьезной проблемой" для армии РФ.

В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".

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Оксана Житнюк

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