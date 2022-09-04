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"Юг" о контрнаступлении: РФ активно бьет по освобожденным от нее землям, еще есть ресурсы

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 16:29
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Россияне подвергают массированным обстрелам населенные пункты, освобожденные от них украинскими силами обороны на юге. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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Гуменюк попросили прокомментировать ожидания украинцев "быстрых результатов" от контрнаступления ВСУ на юге и распространяемую в соцсетях "зраду" о том, что Украина якобы проваливает контрнаступление.

"Действительно, освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, поддаются массированному обстрелу, так как у врага еще есть мощности в авиации, дальнобойной артиллерии, и людям нужно осознавать, что даже когда по суходолу продвинулись [украинские] войска, есть еще возможность подвергнуться атаке издалека", – отметила Гуменюк, напомнив о регулярных обстрелах Николаева, Никополя и других населенных пунктов, которые находятся в тылу ВСУ.

Она отметила, что такие обстрелы – это психологическое воздействие агрессора. Гуменюк подчеркнула, что жители освобожденных населенных пунктов в течение шести месяцев находились под давлением оккупантов, а теперь это давление сменилось массированными обстрелами армии РФ.

"Я еще раз призываю всех дождаться и осознавать, что такое то самое контрнаступление. Изучайте военное дело вместе с нами, мы все пребываем на войне... Контрнаступление – это истощение сил врага и параллельное проведение той боевой работы, которую мы сейчас выполняем", – добавила Гуменюк.

  • 1 сентября 2022 года британская разведка сообщила, что ВСУ "продолжают наступать на юге", а антирадарные ракеты HARM "могут стать серьезной проблемой" для армии РФ.
  • В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".

Читайте также: Контрнаступление Украины не приведет к немедленным успехам, его цель не в этом – ISW

Оксана Житнюк
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Херсон юг контрнаступление наталия гуменюк
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