Контрнаступление Украины не приведет к немедленным успехам, его цель не в этом – ISW
Американский Институт изучения войны (ISW) дал свежую оценку украинскому контрнаступлению на юге страны. Там считают, что оно, скорее всего, не приведет к немедленным успехам, говорится в ежедневной сводке ISW.
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По мнению экспертов ISW, украинские силы пытаются вывести из строя основные логистические узлы, поддерживаемые российскими подразделениями на юге, и уменьшить военный потенциал России.
"Украинские официальные лица прямо заявили, что контрнаступление на юге Украины является методической операцией по ослаблению российских вооруженных сил и их снабжению, а не попыткой немедленно отвоевать большие территории", — говорится в сообщении ISW со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в комментарии Wall. Street Journal.
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ISW пишет, что украинские войска ведут позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев. Их усилия сосредоточены на нанесении ударов по транспортным маршрутам, сосредоточениям техники и личного состава, командным пунктам.
Кадры из социальных сетей свидетельствуют об украинских ударах в западной и центральной части Херсонской области.
Украинские силы, вероятно, также проводят локальные операции вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы сковать российские войска и помешать их развертыванию.
- Украина официально не сообщает о ходе контрнаступления в Херсонской области. В ВСУ говорят только, что идут позиционные бои, а названия освобожденных населенных пунктов не сообщаются, чтобы по ним не "прилетело".
- В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ждут люди".
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