UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрнаступление Украины не приведет к немедленным успехам, его цель не в этом – ISW

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 06:27
Контрнаступление Украины не приведет к немедленным успехам, его цель не в этом – ISW - Фото
Фото: EPA

Американский Институт изучения войны (ISW) дал свежую оценку украинскому контрнаступлению на юге страны. Там считают, что оно, скорее всего, не приведет к немедленным успехам, говорится в ежедневной сводке ISW.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По мнению экспертов ISW, украинские силы пытаются вывести из строя основные логистические узлы, поддерживаемые российскими подразделениями на юге, и уменьшить военный потенциал России.

"Украинские официальные лица прямо заявили, что контрнаступление на юге Украины является методической операцией по ослаблению российских вооруженных сил и их снабжению, а не попыткой немедленно отвоевать большие территории", — говорится в сообщении ISW со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в комментарии Wall. Street Journal.

Читайте также: Окончание войны, возможно, будет еще сложнее, чем ее начало – Арестович

ISW пишет, что украинские войска ведут позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев. Их усилия сосредоточены на нанесении ударов по транспортным маршрутам, сосредоточениям техники и личного состава, командным пунктам.

Кадры из социальных сетей свидетельствуют об украинских ударах в западной и центральной части Херсонской области.

Украинские силы, вероятно, также проводят локальные операции вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы сковать российские войска и помешать их развертыванию.

  • Украина официально не сообщает о ходе контрнаступления в Херсонской области. В ВСУ говорят только, что идут  позиционные бои, а названия освобожденных населенных пунктов не сообщаются, чтобы по ним не "прилетело".
  • В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ждут люди".

Читайте также: Сергей Рахманин: Война доказала, что Зеленский и Залужный — на своем месте. И это хорошо

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война контрнаступление isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 