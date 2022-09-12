Резников: Контрнаступление пошло лучше, чем ожидалось. Россию можно победить
Украинское контрнаступление на востоке проходит лучше, чем ожидалось. Оно показывает, что РФ можно победить, но надо быть готовыми и к возможной контратаке оккупантов, заявил Financial Times министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Министр сравнил наступление со "снежным комом, который покатился с горы". Оно прошло "намного лучше, чем ожидалось", отметил Резников.
Украинские войска устали после шести дней атаки, но боевой дух высок, говорит министр. По его словам, это – признак, что Россию можно победить.
Однако он предупредил: российские резервы могут начать свою контратаку, например, ударить по растянутым линиям снабжения украинских войск.
"Контрнаступлением освобождают территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите. Конечно, мы должны беспокоиться, эта война нас беспокоила годами", – сказал Резников.
Одновременное наступление на юге развивалось медленнее, признал Резников. Это сельскохозяйственный регион с оросительными каналами, которые россияне могли использовать как оборонительные траншеи, объяснил министр.
- Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую и Донецкую области, за сутки оккупантов выбили из 20+ населенных пунктов, сообщили в Генштабе.
Читайте также: Юг. ВСУ уничтожили склад в Каховке, армия России имитирует прибытие резервов
Комментарии