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Резников: Контрнаступление пошло лучше, чем ожидалось. Россию можно победить

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 08:16
Резников: Контрнаступление пошло лучше, чем ожидалось. Россию можно победить - Фото
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Украинское контрнаступление на востоке проходит лучше, чем ожидалось. Оно показывает, что РФ можно победить, но надо быть готовыми и к возможной контратаке оккупантов, заявил Financial Times министр обороны Алексей Резников.

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Министр сравнил наступление со "снежным комом, который покатился с горы". Оно прошло "намного лучше, чем ожидалось", отметил Резников.

Украинские войска устали после шести дней атаки, но боевой дух высок, говорит министр. По его словам, это – признак, что Россию можно победить.

Однако он предупредил: российские резервы могут начать свою контратаку, например, ударить по растянутым линиям снабжения украинских войск.

"Контрнаступлением освобождают территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите. Конечно, мы должны беспокоиться, эта война нас беспокоила годами", – сказал Резников.

Одновременное наступление на юге развивалось медленнее, признал Резников. Это сельскохозяйственный регион с оросительными каналами, которые россияне могли использовать как оборонительные траншеи, объяснил министр.

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Марко Сировой
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