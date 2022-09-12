Юг. ВСУ уничтожили склад в Каховке, армия России имитирует прибытие резервов
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ в Каховке, артиллеристы, ракетчики и авиация нанесли ряд ударов по оккупантам. Армия РФ имитирует прибытие резервов, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".
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Авиация нанесла три удара, ракетно-артиллерийские войска – выполнили 270 задач. Защитники Украины били по районам скопления военной техники, станции РЭБ и двум складам боеприпасов.
По оценке ОК, армия РФ потеряла 40 оккупантов, четыре танка, четыре единицы бронетехники, три САУ "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке.
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Враг ведет разведку, бьет по украинским позициям, пытается восстановить утраченное положение и маневрирует, имитируя прибытие резервов. Успехов на суше РФ не имела – нанесла 19 авиаударов вдоль линии столкновения.
В Черном море – 14 боевых кораблей. Четыре из них – надводные ракетоносцы, на них есть 26 ракет "Калибр".
Неожиданно активизировалось присутствие четырех больших десантных кораблей – но море штормит, несмотря на количество десанта, он неспособен реализовать безумные задачи, заверяют в ОК. Но из-за шторма есть угроза подрыва на минах в прибрежных водах.
- 10 сентября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ продвинулись на несколько десятков километров при контрнаступлении на юге.
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