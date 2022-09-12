UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Юг. ВСУ уничтожили склад в Каховке, армия России имитирует прибытие резервов

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 06:53
Юг. ВСУ уничтожили склад в Каховке, армия России имитирует прибытие резервов - Фото
Украинская, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ в Каховке, артиллеристы, ракетчики и авиация нанесли ряд ударов по оккупантам. Армия РФ имитирует прибытие резервов, сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авиация нанесла три удара, ракетно-артиллерийские войска – выполнили 270 задач. Защитники Украины били по районам скопления военной техники, станции РЭБ и двум складам боеприпасов.

По оценке ОК, армия РФ потеряла 40 оккупантов, четыре танка, четыре единицы бронетехники, три САУ "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке.

Читайте также: Резников: Союзники были позитивно впечатлены контрнаступлением ВСУ под Харьковом и на юге

Враг ведет разведку, бьет по украинским позициям, пытается восстановить утраченное положение и маневрирует, имитируя прибытие резервов. Успехов на суше РФ не имела – нанесла 19 авиаударов вдоль линии столкновения.

В Черном море – 14 боевых кораблей. Четыре из них – надводные ракетоносцы, на них есть 26 ракет "Калибр".

Неожиданно активизировалось присутствие четырех больших десантных кораблей – но море штормит, несмотря на количество десанта, он неспособен реализовать безумные задачи, заверяют в ОК. Но из-за шторма есть угроза подрыва на минах в прибрежных водах.

Читайте также: Оккупанты массово дезертируют на юге. Выезжают без оружия в сторону Крыма – Генштаб ВСУ

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
юг ВСУ каховка армия рф войска россии наступление резервы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 