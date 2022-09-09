Оккупанты массово дезертируют на юге. Выезжают без оружия в сторону Крыма – Генштаб ВСУ

В связи со значительными потерями и нежеланием воевать существенно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно оккупированной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции задействует вертолеты, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия.

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Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Перемога и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее двух БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесен удар по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до 40 самолетовылетов.

На основных направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка.

9 сентября в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении. Армия РФ несет значительные потери.

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Роман Бриль

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