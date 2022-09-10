Наступление на Херсон. ВСУ продвинулись на несколько десятков километров — ОК "Юг"
10.09.2022, 13:24
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот с видео)
Вооруженные Силы Украины продвинулись на несколько десятков километров на некоторых участках южного фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, результаты ВСУ на фронте "радуют", и командование постоянно работает над тем, чтобы они были "более убедительными".
"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта от двух до нескольких десятков километров на некоторых участках", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что в ближайшее время командование сообщит название освобожденных населенных пунктов.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
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