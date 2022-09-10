Наступление на Херсон. ВСУ продвинулись на несколько десятков километров — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины продвинулись на несколько десятков километров на некоторых участках южного фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, результаты ВСУ на фронте "радуют", и командование постоянно работает над тем, чтобы они были "более убедительными".

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта от двух до нескольких десятков километров на некоторых участках", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что в ближайшее время командование сообщит название освобожденных населенных пунктов.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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