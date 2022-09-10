Наступление на Херсон. Артиллерия ВСУ выполнила 330 огневых задач — потери РФ от ОК "Юг"

Артиллерия Вооруженных Сил Украины и ракетные войска выполнили 330 огневых задач на южном направлении за 9 сентября. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник пытается подтянуть резервы и противостоять продвижению Сил обороны Украины — ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации россияне пытаются остановить ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач, в частности — по районам сосредоточения вооружений и техники, понтонной переправе и мостам.

Оккупанты потеряли 75 человек, девять танков, две гаубицы "Мста-Б", восемь единиц автомобильной и бронированной техники, в Бериславском районе уничтожен склад боеприпасов, а в районе Львово — паромная переправа.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправам возле Новой Каховки и Дарьевки — ОК "Юг

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.