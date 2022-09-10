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Наступление на Херсон. Артиллерия ВСУ выполнила 330 огневых задач — потери РФ от ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 06:23
Наступление на Херсон. Артиллерия ВСУ выполнила 330 огневых задач — потери РФ от ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Артиллерия Вооруженных Сил Украины и ракетные войска выполнили 330 огневых задач на южном направлении за 9 сентября. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник пытается подтянуть резервы и противостоять продвижению Сил обороны Украины — ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации россияне пытаются остановить ВСУ. 

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач, в частности — по районам сосредоточения вооружений и техники, понтонной переправе и мостам. 

Оккупанты потеряли 75 человек, девять танков, две гаубицы "Мста-Б", восемь единиц автомобильной и бронированной техники, в Бериславском районе уничтожен склад боеприпасов, а в районе Львово — паромная переправа. 

Читайте также: Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправам возле Новой Каховки и Дарьевки — ОК "Юг 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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