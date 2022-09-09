Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправам возле Новой Каховки и Дарьевки — ОК "Юг

Вооруженные Силы Украины ударили по переправам противника в районе Новой Каховки и Дарьевки в ходе активных действий в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что Силы обороны Украины продолжают активные действия на Херсонском направлении — продолжаются бои с целью улучшения положения вдоль линии фронта. Противник сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей, проводит перегруппировку и ищет возможности для налаживания логистики. Украинская авиация два раза ударила по вражеским позициям, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач — огневое поражение нанесено по сосредоточениям живой силы и техники, а также понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенному мосту в районе Новой Каховки. Общие потери противника составили — 11 военных, два танка Т-80, боевая машина десанта, две самоходных артиллерийских установки "Пион". 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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