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Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправам возле Новой Каховки и Дарьевки — ОК "Юг

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 16:14
Наступление на Херсон. ВСУ ударили по переправам возле Новой Каховки и Дарьевки — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по переправам противника в районе Новой Каховки и Дарьевки в ходе активных действий в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявили, что Силы обороны Украины продолжают активные действия на Херсонском направлении — продолжаются бои с целью улучшения положения вдоль линии фронта.

Противник сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей, проводит перегруппировку и ищет возможности для налаживания логистики. 

Украинская авиация два раза ударила по вражеским позициям, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач — огневое поражение нанесено по сосредоточениям живой силы и техники, а также понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенному мосту в районе Новой Каховки. 

Общие потери противника составили — 11 военных, два танка Т-80, боевая машина десанта, две самоходных артиллерийских установки "Пион".

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон ОК Юг наступление ВСУ
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