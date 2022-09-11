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Россияне лихорадочно бегут с награбленным из Сватово, Борщевой и Артемовки – Генштаб

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11.09.2022, 18:53
Россияне лихорадочно бегут с награбленным из Сватово, Борщевой и Артемовки – Генштаб - Фото
Грузовик российских оккупантов с награбленным (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)

Российские оккупанты в результате контрнаступательных действий ВСУ бегут из ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе подчеркнули, что россияне на разных участках фронта ведут воздушную разведку, продолжают огневое поражение позиций ВСУ и пытаются восстановить утраченное положение, перемещая свои войска.

"В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ", – сообщают в Генштабе.

В частности, около 150 россиян выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых авто.

Такая же ситуация наблюдается и в Сватово Луганской области. Оккупанты спешно покинули населенный пункт на четырех "Камазах", 20 "Тиграх" и угнали более 20 легковых авто у местных.

В Херсонской области продолжается освобождение территорий от российских захватчиков. Там оккупанты тоже отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. В связи с большими потерями оккупанты выгнали всех местных из центральной горбольницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.

  • Сегодня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что контрнаступление ВСУ вернуло на север Харьковской области, до границы – 50 км.

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Оксана Житнюк
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