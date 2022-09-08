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Юг. Украинские военные, вероятно, уничтожили понтонный мост в Дарьевке – Британия

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 10:02
Юг. Украинские военные, вероятно, уничтожили понтонный мост в Дарьевке – Британия - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные, вероятно, разрушили понтонный мост через Ингулец в Дарьевке. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на выводы своей разведки.

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Понтонную переправу в Дарьевке россияне соорудили после того, как был серьезно поврежден ближайший автомобильный мост, рассказывают британцы. Но ВСУ продолжают наступать на юге и, вероятно, уничтожили новый понтонный мост россиян.

Переправа в Дарьевке – один из основных маршрутов между северной и южной группировкой оккупантов на правом берегу Днепра, говорят разведчики.

Систематические точные удары по уязвимым транспортным узлам, вероятно, продолжают давить на армию РФ, которая пытается сдержать наступление. Такие удары замедляют способность оккупантов развертывать оперативные резервы и пополнять запасы.

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Марко Сировой
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