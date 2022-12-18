Глава МИД Германии: Перемирия в ближайшее время не будет, оно не прекратит террор России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не рассчитывает на прекращение огня в Украине, так как это не прекратит террор России. Об этом она сказала в интервью немецкой газете Bild, которое цитирует Zeit.
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По ее словам, она не надеется на перемирие в войне России против Украины в ближайшее время. Она отметила, что никто, кроме российского диктатора Владимира Путина не может закончить войну.
"Если Путин этого захочет, то завтра война закончится. Достаточно приказать своим солдатам отступить. Но, к сожалению, есть что угодно, но только не честные знаки", — сказала Бербок.
Дипломат выступила против прекращения огня на условиях России, так как оно не прекратит террор РФ против украинцев, а только усилит его.
"Еще хуже ситуация на оккупированных территориях — там не только не хватает электричества и тепла, туда не проходит даже международная помощь. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками и убийствами со стороны российских оккупационных войск", — резюмировала она.
- Любой мир или прекращение огня сегодня будет на пользу России, так как она накопит силы и ударит еще сильнее, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
- Путин использует любую приостановку боевых действий, чтобы подготовить новую агрессию против Украины, считают в ISW.
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предостерег союзников Украины от затрагивания темы переговоров с РФ, так как Путин может использовать переговоры для восстановления своих войск, чтобы атаковать через полгода, год или полтора.
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