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Глава МИД Германии: Перемирия в ближайшее время не будет, оно не прекратит террор России

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 10:34
Глава МИД Германии: Перемирия в ближайшее время не будет, оно не прекратит террор России - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не рассчитывает на прекращение огня в Украине, так как это не прекратит террор России. Об этом она сказала в интервью немецкой газете Bild, которое цитирует Zeit.

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По ее словам, она не надеется на перемирие в войне России против Украины в ближайшее время. Она отметила, что никто, кроме российского диктатора Владимира Путина не может закончить войну. 

"Если Путин этого захочет, то завтра война закончится. Достаточно приказать своим солдатам отступить. Но, к сожалению, есть что угодно, но только не честные знаки", — сказала Бербок.

Дипломат выступила против прекращения огня на условиях России, так как оно не прекратит террор РФ против украинцев, а только усилит его. 

"Еще хуже ситуация на оккупированных территориях — там не только не хватает электричества и тепла, туда не проходит даже международная помощь. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками и убийствами со стороны российских оккупационных войск", — резюмировала она. 

Читайте также: Армия России хочет провести крупное наступление зимой. Надеются на мобилизацию — Кулеба

Дмитро Гриниченко
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Германия война перемирие переговоры с россией Анналена Бербок
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