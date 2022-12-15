Мир или перемирие сегодня будет в пользу РФ. Она хочет ужесточить атаки — премьер Латвии

Любой мир или прекращение огня сегодня будет на пользу России, так как она накопит силы и ударит еще сильнее. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, цитирует его Spiegel.

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По его словам, на данный момент мир или перемирие пойдут только на пользу страны-оккупанта.

Он отметил, что это даст Москве время для перегруппировки и продолжения атак на Украину еще более жестокими способами.

Латвийский премьер заявил, что необходимо быстро принять решение о введении новых санкций против России.

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Дмитро Гриниченко

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