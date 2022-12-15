UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мир или перемирие сегодня будет в пользу РФ. Она хочет ужесточить атаки — премьер Латвии

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 14:14
Мир или перемирие сегодня будет в пользу РФ. Она хочет ужесточить атаки — премьер Латвии - Фото
Кришьянис Кариньш (Фото: EPA)

Любой мир или прекращение огня сегодня будет на пользу России, так как она накопит силы и ударит еще сильнее. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, цитирует его Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на данный момент мир или перемирие пойдут только на пользу страны-оккупанта.

Он отметил, что это даст Москве время для перегруппировки и продолжения атак на Украину еще более жестокими способами.

Латвийский премьер заявил, что необходимо быстро принять решение о введении новых санкций против России. 

Читайте также: Армия России хочет провести крупное наступление зимой. Надеятся на мобилизацию — Кулеба

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Латвия Кришьянис Кариньш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 