Мир или перемирие сегодня будет в пользу РФ. Она хочет ужесточить атаки — премьер Латвии
15.12.2022, 14:14
Кришьянис Кариньш (Фото: EPA)
Любой мир или прекращение огня сегодня будет на пользу России, так как она накопит силы и ударит еще сильнее. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, цитирует его Spiegel.
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По его словам, на данный момент мир или перемирие пойдут только на пользу страны-оккупанта.
Он отметил, что это даст Москве время для перегруппировки и продолжения атак на Украину еще более жестокими способами.
Латвийский премьер заявил, что необходимо быстро принять решение о введении новых санкций против России.
- Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления, заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- В Пентагоне предполагают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления Сил обороны, сообщали в ISW.
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