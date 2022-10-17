Путин использует любую приостановку боевых действий для подготовки новой агрессии – ISW

Российский диктатор Владимир Путин использует любую приостановку боевых действий, чтобы подготовить новую агрессию против Украины. Такой вывод опубликовал американский Институт по изучению войны (ISW).

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По мнению аналитиков, намерения Путина по Украине вряд ли изменятся от того, произойдет ли какое-то прекращение огня или урегулирование.

РФ воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить достижения и заморозить линию фронта в наилучшей для себя конфигурации, которую Путин может получить для подготовки новой агрессии против Украины.

"Те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий за пределами международных границ Украины", – констатируют в ISW.

По словам аналитиков, позиция Украины по освобождению всех территорий – нормальная позиция государства, которое защищается от неспровоцированного нападения и захватнической войны.

"Это также стандартная позиция международного сообщества в соответствии с международным правом, как и должно быть", – подытожили в ISW.

Украина ранее отказалась от переговоров с РФ, пока ею руководит Путин.

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Марко Сировой

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