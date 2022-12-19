Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году

Великобритания в 2023 году поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для противостояния российской агрессии. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Отмечается, что 19 декабря премьер Британии Риши Сунак на встрече со странами JEF (Объединенных экспедиционных сил) призовет их сохранить или увеличить уровень поддержки Украины в 2023 году.

Его призыв прозвучит на фоне объявления Британией о поставке в 2023 году Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на 250 млн фунтов стерлингов. Это обеспечит постоянный поток критически важных снарядов для украинской армии.

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Как сообщается, Британия уже поставила более 100 000 единиц боеприпасов, реактивные системы залпового огня и 125 зенитных орудий для обороны Украины.

На встрече JEF также обсудят нужды ВСУ, в том числе поставки систем ПВО. Будет поднята и тема противодействия российской агрессии РФ в Северном и Балтийском регионах.

СПРАВКА. Во встрече JEF будут участвовать лидеры Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Британии. Также выступит президент . Во встрече JEF будут участвовать лидеры Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Британии. Также выступит президент Владимир Зеленский

18 декабря сообщалось, что Британия передала Украине новую партию ракет Brimstone 2 с лазерным наведением.

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Марко Сировой

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