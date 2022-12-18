Залужный получил от британского адмирала Радакина бутылку виски Glenmorangie на Рождество
Командующий британской армией адмирал Тони Радакин подарил главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному бутылку виски Glenmorangie на Рождество. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.
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По его словам, Залужный возглавляет список его международных контактов с другими командующими — он трижды приезжал к главкому ВСУ в Киев в 2022 году.
Он отметил, что написал Залужному рождественскую записку и подарил ему бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie.
Радакин сказал, что главный украинский генерал – "в гуще событий".
"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические беспорядки внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", — сказал адмирал.
- Также Радакин заявил, что регулярно разговаривает с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и хочет, чтобы контакты были еще чаще.
- Военачальник говорил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину.
- Он считает, что армия России проигрывает войну против Украины с самого начала, но в ходе боевых действий могут быть "приливы и отливы".
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