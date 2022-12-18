Залужный получил от британского адмирала Радакина бутылку виски Glenmorangie на Рождество

Командующий британской армией адмирал Тони Радакин подарил главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному бутылку виски Glenmorangie на Рождество. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Залужный возглавляет список его международных контактов с другими командующими — он трижды приезжал к главкому ВСУ в Киев в 2022 году.

Он отметил, что написал Залужному рождественскую записку и подарил ему бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie.

Радакин сказал, что главный украинский генерал – "в гуще событий".

"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические беспорядки внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", — сказал адмирал.

Читайте также: Залужный: Россиян и всех других врагов нужно убивать, и не бояться, главное, это делать

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.