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Залужный получил от британского адмирала Радакина бутылку виски Glenmorangie на Рождество

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 14:14
Залужный получил от британского адмирала Радакина бутылку виски Glenmorangie на Рождество - Фото
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Командующий британской армией адмирал Тони Радакин подарил главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному бутылку виски Glenmorangie на Рождество. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

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По его словам, Залужный возглавляет список его международных контактов с другими командующими — он трижды приезжал к главкому ВСУ в Киев в 2022 году. 

Он отметил, что написал Залужному рождественскую записку и подарил ему бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie. 

Радакин сказал, что главный украинский генерал – "в гуще событий". 

"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические беспорядки внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", — сказал адмирал.

Читайте также: Залужный: Россиян и всех других врагов нужно убивать, и не бояться, главное, это делать

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война Валерий Залужный тони радакин
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