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Россия проигрывает войну с самого начала, но будут "приливы и отливы" — адмирал Радакин

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 14:43
Россия проигрывает войну с самого начала, но будут
Тони Радакин (Фото: EPA)

Армия России проигрывает войну против Украины с самого начала, но в ходе боевых действий могут быть "приливы и отливы". Об этом в эфире BBC заявил командующий британской армией адмирал Тони Радакин.

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По его словам, Россия на сегодняшний день проигрывает войну и проигрывает ее с самого начала. Он отметил, что опасается использовать "язык поворотного момента".

"Это запутанный, затянувшийся конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет запутанным, затянувшимся конфликтом. Херсон — это значительное достижение, но на протяжении всей этой войны будут приливы и отливы", — сказал Радакин.

Адмирал подчеркнул, что Россия продолжает терпеть неудачи, а Украина полна решимости вернуть свои территории и успешно реализует свои планы. 

"Наша работа — поддерживать Украину, и поддерживать их политически, дипломатически, в военном отношении", — резюмировал военачальник.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Великобритания Украина война Херсон тони радакин
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