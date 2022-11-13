Россия проигрывает войну с самого начала, но будут "приливы и отливы" — адмирал Радакин
Армия России проигрывает войну против Украины с самого начала, но в ходе боевых действий могут быть "приливы и отливы". Об этом в эфире BBC заявил командующий британской армией адмирал Тони Радакин.
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По его словам, Россия на сегодняшний день проигрывает войну и проигрывает ее с самого начала. Он отметил, что опасается использовать "язык поворотного момента".
"Это запутанный, затянувшийся конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет запутанным, затянувшимся конфликтом. Херсон — это значительное достижение, но на протяжении всей этой войны будут приливы и отливы", — сказал Радакин.
Адмирал подчеркнул, что Россия продолжает терпеть неудачи, а Украина полна решимости вернуть свои территории и успешно реализует свои планы.
"Наша работа — поддерживать Украину, и поддерживать их политически, дипломатически, в военном отношении", — резюмировал военачальник.
- Также Радакин сказал, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно вести переговоры с Россией, а Великобритания продолжит поддерживать Украину.
- Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ, сообщал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Президент США заявил, что война будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины.
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