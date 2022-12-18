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Командующий армией Британии регулярно говорит с Герасимовым. Хочет контактировать еще чаще

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 13:53
Командующий армией Британии регулярно говорит с Герасимовым. Хочет контактировать еще чаще - Фото
Тони Радакин (Фото: EPA)

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин регулярно разговаривает с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и хочет, чтобы контакты были еще чаще. Об этом он сообщил в интервью газете The Telegraph.

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По его словам, его контакты с Герасимовым не прекращались, несмотря на большую войну России против Украины. Он отметил, что не скрывает общения с начальником российского Генштаба и считает, что разговоры должны происходить чаще.

"Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я бы хотел, чтобы контакты с РФ были еще сильнее, даже если это будут трудные разговоры. Это продолжающиеся отношения", — сказал адмирал.

Радакин подчеркнул, что договорился с Герасимовым не разглашать деталей их разговоров и российский генерал следует этому. 

"Нужно использовать все возможности, чтобы держать каналы связи с Россией открытыми и в дальнейшем. Опасность заключается в том, что вы настолько увлечены, что можете все преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переоценивать, а также стараться быть уравновешенным", — резюмировал военачальник.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война валерий герасимов тони радакин
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