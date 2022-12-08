Адмирал Радакин считает, что поражение России может сдержать Китай от вторжения на Тайвань
Катастрофа России в Украине может сдержать других потенциальных агрессоров, в том числе КНР в вопросе с Тайванем. Об этом заявил командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин.
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Военачальника спросили, побудит ли полномасштабное вторжение России в Украину Китай, чтобы он напал на Тайвань, однако Радакин оспорил саму постановку вопроса о том, что российская агрессия поощряет войну.
По его словам, катастрофический характер войны РФ против Украины и вытекающие последствия не создают повода, который выглядит "очень привлекательным" для других лидеров.
Он отметил, что Россия изолирована дипломатически и экономически неполноценна.
"Их тактика и стратегия были разоблачены как ошибочные или некомпетентные. Война в Украине должна служить сдерживающим фактором для других стран, мыслящих в этом направлении", — сказал адмирал.
- 16 октября 2022 года глава КНР Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
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