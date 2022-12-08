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Адмирал Радакин считает, что поражение России может сдержать Китай от вторжения на Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 09:22
Адмирал Радакин считает, что поражение России может сдержать Китай от вторжения на Тайвань - Фото
Тони Радакин (Фото: EPA)

Катастрофа России в Украине может сдержать других потенциальных агрессоров, в том числе КНР в вопросе с Тайванем. Об этом заявил командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин.

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Военачальника спросили, побудит ли полномасштабное вторжение России в Украину Китай, чтобы он напал на Тайвань, однако Радакин оспорил саму постановку вопроса о том, что российская агрессия поощряет войну.

По его словам, катастрофический характер войны РФ против Украины и вытекающие последствия не создают повода, который выглядит "очень привлекательным" для других лидеров.

Он отметил, что Россия изолирована дипломатически и экономически неполноценна.

"Их тактика и стратегия были разоблачены как ошибочные или некомпетентные. Война в Украине должна служить сдерживающим фактором для других стран, мыслящих в этом направлении", — сказал адмирал.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине 

Дмитро Гриниченко
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Китай война тайвань тони радакин
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