Уоллес: РФ потеряла более 100 000 убитыми, ранеными и дезертирами. Герасимова могли убрать

Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Россия не смогла достичь своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль отстранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.

"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся военный провал в Украине. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", – сказал Уоллес.

Министр заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 4500 бронированных машины, а также более 140 вертолетов и самолетов.

"Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и бессудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов", – резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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