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Уоллес: Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать теснить россиян

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 19:15
Уоллес: Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать теснить россиян - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес  во время посещения верфи в Глазго, сообщает The Guardian.

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Уоллес считает, что российский диктатор Владимир Путин переключился на удары по энергосистеме Украины и ее гражданской инфраструктуре, чтобы увести в тень свои военные неудачи.

По его словам, нападение на гражданскую инфраструктуру противоречит международному праву, и Великобритания "не допустит успеха такого рода издевательства и жестокости".

Министр призвал ВСУ "использовать набранную инерцию, чтобы продолжать оттеснять россиян".

При этом Уоллес предостерег от недооценки противника.

"России сейчас плевать и на свой народ, и на то, что она обрекает молодых парней на смерть, она будет и дальше втягивать все новых людей в войну", – сказал он.

  • Ранее сегодня Уоллес сказал, что "в интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление и в холодный период", к тому же у россиян "большинство из тех, кто был хорош, уже мертвы".
Сергій Бережний
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Бен Уоллес
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