Сунак запросил анализ войны в Украине, в Британии забеспокоились о поддержке ВСУ – BBC

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил дать оценку ходу войны в Украине, это вызвало беспокойство в британском правительстве. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник.

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Как отмечается, высокопоставленные лица в Великобритании опасаются, что премьер-министр может занять слишком осторожную позицию относительно помощи Украине, поскольку война в Украине вступает в ключевую фазу.

Источник сказал, что Сунак заказал аудит для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании в Украину.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, что мы получили", – пояснил он.

Сообщается, что Даунинг-стрит настаивает на том, что Сунак решительно поддерживает Украину.

Тем не менее запрос премьер-министра вызвал тревогу, поскольку военные начальники говорят, что поставки оружия в Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы.

Источник сказал: "Войны не выигрываются анализом. Войны выигрываются на инстинктах. В самом начале Борис сел и сказал: "Давайте просто сделаем это". Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику, но, конечно, больше ни на что другое".

BBC пишет, что ключевые фигуры в Уайтхолле считают, что Украина и Россия зашли в тупик, и единственный способ для одной из сторон вырваться вперед – существенно увеличить запасы вооружений.

Подчеркивается, что Россия фактически исчерпала запасы, а Украина может пополнить запасы оружия только с помощью США и основных военных государств Европы и Великобритании.

9 декабря премьер Великобритании заявил, что в ближайшие недели Украине передадут зенитные орудия и ракеты противовоздушной обороны.

Наталія Медведєва

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