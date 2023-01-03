Сунак пообещал Зеленскому — Британия готовит новое оружие для победы Украины на поле боя

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна поставит Украине военную помощь в ближайшие недели и месяцы для победы над Россией на поле боя. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает Даунинг-стрит, 10.

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Британцы заявляют, что лидеры обсудили атаки РФ иранскими дронами-камикадзе в последние дни — Сунак пообещал, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку Британии, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет.

Он отметил, что ведется работа по предоставлению дополнительного оборудования в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя.

Британский премьер заявил, что Лондон и союзники тесно сотрудничают, чтобы предоставить Украине дополнительную помощь. Сунак и Зеленский договорились поддерживать контакт в ближайшие недели.

Ранее Зеленский сообщил, что у Украины и Британии есть конкретные решения для приближения победы в этом году.

31 декабря Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи.

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Дмитро Гриниченко

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