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Сунак пообещал Зеленскому — Британия готовит новое оружие для победы Украины на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 19:09
Сунак пообещал Зеленскому — Британия готовит новое оружие для победы Украины на поле боя - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна поставит Украине военную помощь в ближайшие недели и месяцы для победы над Россией на поле боя. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает Даунинг-стрит, 10.

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Британцы заявляют, что лидеры обсудили атаки РФ иранскими дронами-камикадзе в последние дни — Сунак пообещал, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку Британии, о чем свидетельствует недавняя поставка более 1000 зенитных ракет.

Он отметил, что ведется работа по предоставлению дополнительного оборудования в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя.

Британский премьер заявил, что Лондон и союзники тесно сотрудничают, чтобы предоставить Украине дополнительную помощь. Сунак и Зеленский договорились поддерживать контакт в ближайшие недели. 

Читайте также: Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война военная помощь риши сунак
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