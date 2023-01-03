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Зеленский: У Украины и Британии есть конкретные решения для приближения победы в этом году

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 17:07
Зеленский: У Украины и Британии есть конкретные решения для приближения победы в этом году - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", – написал президент.

  • 31 декабря Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

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Вадим Ребрина
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Великобритания риши сунак владимиир зеленский
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