Зеленский: У Украины и Британии есть конкретные решения для приближения победы в этом году
03.01.2023, 17:07
Фото: ОП
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
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"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", – написал президент.
- 31 декабря Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.
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