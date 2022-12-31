Сунак обещает: в 2023 году Великобритания продолжит помогать Украине и бороться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину. Об этом он сказал в новогоднем обращении к народу.

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По его словам, 2023 год даст Британии возможность показать себя в наилучшем свете на мировой арене.

Он отметил, что его страна продолжит выступать вместе с Украиной против жестокости диктатора Владимира Путина, защищать свободу и демократию.

Ранее поддерживать Украину в новом году пообещали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Дмитро Гриниченко

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