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Сунак обещает: в 2023 году Великобритания продолжит помогать Украине и бороться с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 12:23
Сунак обещает: в 2023 году Великобритания продолжит помогать Украине и бороться с Путиным - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину. Об этом он сказал в новогоднем обращении к народу.

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По его словам, 2023 год даст Британии возможность показать себя в наилучшем свете на мировой арене. 

Он отметил, что его страна продолжит выступать вместе с Украиной против жестокости диктатора Владимира Путина, защищать свободу и демократию. 

Ранее поддерживать Украину в новом году пообещали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Читайте также: Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия

Дмитро Гриниченко
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