Сунак обещает: в 2023 году Великобритания продолжит помогать Украине и бороться с Путиным
31.12.2022, 12:23
Риши Сунак (Фото: EPA)
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину. Об этом он сказал в новогоднем обращении к народу.
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По его словам, 2023 год даст Британии возможность показать себя в наилучшем свете на мировой арене.
Он отметил, что его страна продолжит выступать вместе с Украиной против жестокости диктатора Владимира Путина, защищать свободу и демократию.
Ранее поддерживать Украину в новом году пообещали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Украине необходимы ракеты большого радиуса действия.
- Он считает, что российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля.
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