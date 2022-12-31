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Шольц: Путин ведет агрессивную войну, Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 08:18
Шольц: Путин ведет агрессивную войну, Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Об этом он сообщил в новогоднем обращении к немцам, которое цитирует канал ARD.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин ведет империалистическую агрессивную войну в центре Европы, однако ему не удалось захватить Украину. 

"Украинцы мужественно защищали свою страну. В том числе благодаря нашей помощи. НАТО и ЕС не разделены, как в некоторых предыдущих кризисах, а более едины, чем они были в течение длительного времени", — сказал Шольц.

Он отметил, что ФРГ и дальше будет помогать Украине. 

"Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни, как сегодня, не могут отдохнуть от бомб и ракет. Мы ощущаем последствия этой войны в жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или когда оплачиваем счет за электричество или газ. Германия — сильная страна, которая энергично и быстро стремится к безопасному будущему", — заявил канцлер.

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Дмитро Гриниченко
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