Шольц: Путин ведет агрессивную войну, Германия продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Об этом он сообщил в новогоднем обращении к немцам, которое цитирует канал ARD.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российский диктатор Владимир Путин ведет империалистическую агрессивную войну в центре Европы, однако ему не удалось захватить Украину.

"Украинцы мужественно защищали свою страну. В том числе благодаря нашей помощи. НАТО и ЕС не разделены, как в некоторых предыдущих кризисах, а более едины, чем они были в течение длительного времени", — сказал Шольц.

Он отметил, что ФРГ и дальше будет помогать Украине.

"Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни, как сегодня, не могут отдохнуть от бомб и ракет. Мы ощущаем последствия этой войны в жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или когда оплачиваем счет за электричество или газ. Германия — сильная страна, которая энергично и быстро стремится к безопасному будущему", — заявил канцлер.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что США одобрят передачу Германией Украине танков.

Читайте также: Лидер партии Шольца надеется, что в РФ опомнятся. Ему ответили – "живет в сказочном мире"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.