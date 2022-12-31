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Моравецкий: Надеемся, что 2023 станет годом победы Украины и мира. Польша будет помогать

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 09:31
Моравецкий: Надеемся, что 2023 станет годом победы Украины и мира. Польша будет помогать - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину в следующем году. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, конец года не будет концом помощи Украине со стороны Польши.

Он выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России и временем наступления мира. 

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

Читайте также: Качиньский: Война в Украине не будет долгой. Она может закончиться быстрее, чем мы думаем

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий война польша военная помощь
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