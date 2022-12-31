Моравецкий: Надеемся, что 2023 станет годом победы Украины и мира. Польша будет помогать
31.12.2022, 09:31
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину в следующем году. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, конец года не будет концом помощи Украине со стороны Польши.
Он выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России и временем наступления мира.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
- Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что возвращение Запада к довоенным отношениям с Россией невозможны.
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