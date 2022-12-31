Моравецкий: Надеемся, что 2023 станет годом победы Украины и мира. Польша будет помогать

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину в следующем году. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, конец года не будет концом помощи Украине со стороны Польши.

Он выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России и временем наступления мира.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

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Дмитро Гриниченко

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