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Британские политики призвали к созданию трибунала для России по образцу Нюрнбергского

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 10:56
Британские политики призвали к созданию трибунала для России по образцу Нюрнбергского - Фото
Гордон Браун (Фото: EPA)

Высокопоставленные британские политики призвали к созданию трибунала по преступлениям России в Украине по образцу Нюрнбергского трибунала, на котором судили нацистских лидеров. Об этом сообщила в воскресенье британская газета The Observer.

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"Мы предлагаем создать специальный трибунал с фокусом на преступлении агрессии", – говорится в заявлении, которое подготовили бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун и британский юрист Филипп Сэндс.

Подписи под заявлением поставили и другие известные британские политики, среди них лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн, бывший лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит.

Они напомнили, что Нюрнбергский трибунал начали готовить задолго до его проведения – еще в 1941 году, когда в Лондоне составили рабочий вариант декларации, позже позволивший создать Международный военный трибунал.

"Специальный трибунал должен быть создан по тем же принципам, которыми руководствовались союзники в 1941 году, для расследования актов агрессии России (при содействии Беларуси) против Украины и установления, являются ли они преступлением агрессии", – говорится в заявлении.

Британские политики предлагают судить не только Владимира Путина, но и членов Совета Безопасности России и, возможно, Беларуси, а также других политических и военных лидеров, причастных к войне.

В правительстве Великобритании сообщили, что поддерживают расследования, проводимые Украиной и Международным уголовным судом, но также рассматривают механизмы привлечения России к ответственности.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Андрій Водяний
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Великобритания война владимир путин трибунал Гордон Браун Кир Стармер
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