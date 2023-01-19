Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии по Leopard для Украины — Reuters
Глава Пентагона Ллойд Остин будет настаивать на передаче танков Leopard 2 Украине на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США.
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По словам официальных лиц, на встрече Остин будет убеждать Писториуса, чтобы Германия разрешила передачу танков Leopard 2 Украине.
Отмечается, что немецкие боевые машины есть в распоряжении ряда стран НАТО и могут быть быстро доставлены Украине.
Источники в правительстве Германии заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в последние дни за закрытыми дверями несколько раз озвучивал условие, что американские танки Abrams также должны быть переданы Украине, чтобы Берлин дал свое согласие.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
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