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Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии по Leopard для Украины — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 10:32
Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии по Leopard для Украины — Reuters - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин будет настаивать на передаче танков Leopard 2 Украине на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США.

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По словам официальных лиц, на встрече Остин будет убеждать Писториуса, чтобы Германия разрешила передачу танков Leopard 2 Украине. 

Отмечается, что немецкие боевые машины есть в распоряжении ряда стран НАТО и могут быть быстро доставлены Украине.

Источники в правительстве Германии заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в последние дни за закрытыми дверями несколько раз озвучивал условие, что американские танки Abrams также должны быть переданы Украине, чтобы Берлин дал свое согласие. 

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве  Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.  

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно. 

Читайте также: Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь Ллойд Остин Leopard 2 борис писториус
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