Остин будет давить на нового главу Минобороны Германии по Leopard для Украины — Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин будет настаивать на передаче танков Leopard 2 Украине на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США.

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По словам официальных лиц, на встрече Остин будет убеждать Писториуса, чтобы Германия разрешила передачу танков Leopard 2 Украине.

Отмечается, что немецкие боевые машины есть в распоряжении ряда стран НАТО и могут быть быстро доставлены Украине.

Источники в правительстве Германии заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в последние дни за закрытыми дверями несколько раз озвучивал условие, что американские танки Abrams также должны быть переданы Украине, чтобы Берлин дал свое согласие.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе – вероятно, оно будет положительным.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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